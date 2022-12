Schimmenspel, sfeervol vuur en wat lekkers op overdekte kerstmarkt in Megen

Ondertussen worden in zaal Plein1 van Acropolis workshops gegeven in het maken van kerstversieringen. Kaarsen worden opgesmukt, hout gebrandschilderd en étageres van servies in elkaar geknutseld. Op het Broeder Everardusplein voor het gemeenschapshuis worden in een tent allerlei lekkernijen geserveerd. De sinds enkele jaren in Megen wonende Jan Helmer, van geboorte Amsterdammer en lang in Limburg woonachtig geweest, is samen met vrouw Louke op de kerstmarkt en staat te genieten van een pasteitje. ,,Wat is Megen en zijn inwoners toch geweldig. We zijn hier echt in een warm bad terecht gekomen” stelt hij tussen twee happen door tevreden vast.