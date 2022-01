Schippers Maasveren bereid acties op te schorten tijdens bemiddeling

,,Deze week worden er oriënterende gesprekken gevoerd in Oss. Als er een bemiddelaar wordt aangewezen waar wij ons in kunnen vinden, zijn we bereid weer gewoon te gaan varen’’, zegt Herman van Barneveld, woordvoerder namens de actievoerende schippers. ,,Zo'n bemiddelingspoging moet in alle rust kunnen plaatsvinden, daar moet geen tijdsdruk op liggen omdat er acties lopen. Tegelijk zeggen we: als de mediation niet naar wens verloopt, gaan we weer actievoeren.’’