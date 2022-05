Schippers Maasveren stemmen in met cao-akkoord

met video Rampspoed in Heesch: zanger van band Rampspoed slaat met bus onderstebo­ven

HEESCH - Het busje van de Gelderse boerenrockband Rampspoed is vrijdagmiddag erg beschadigd geraakt bij een ongeluk in Heesch. Zanger Sjonnie Kabaal (echte naam Jerick de Bliek) zat als enige in de bus en is ongedeerd gebleven. De bus zat vol met spullen van de band, die hebben nog onbekende schade opgelopen.

29 april