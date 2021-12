Scholen hebben het moeilijk, maar een kerstontbijt is er wel

Ossenaar krijgt werkstraf voor ontucht met 15-jarige: rechtbank zag geen ‘ernstige inbreuk op de lichamelij­ke integri­teit’

DEN BOSCH/OSS Een 25-jarige Ossenaar pleegde in 2019 tweemaal ontucht met een meisje van destijds 15 jaar oud. De man hoeft desondanks niet naar de gevangenis, besloot de rechtbank woensdag in Den Bosch. De Ossenaar kreeg in plaats daarvan een werkstraf, van 200 uur.

