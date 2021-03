Scholen Megen, Haren en Macharen samen verder op één locatie: nieuw gebouw moet binnen drie jaar open

Avondklok in Oss: eerst halfuurtje stressen, daarna is stad uitgestor­ven

11:35 OSS - Het zijn de haastige laatkomers die het Osse straatbeeld van kwart voor negen tot kwart over negen bepalen. Snel nog naar die vriendengroep, razend op de fiets met een krat bier achterop, of snel naar huis, in looppas want het is al 21.10 uur. Maar daarna daalt de rust neer.