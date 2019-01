Scholen vrezen overlast na verbouwing klooster in Ruwaard

Het voormalige Carmelietenklooster in de Ruwaard is als zodanig minder dan twintig jaar in gebruik geweest. Sinds 1984 is het complex in gebruik als kantoor door technisch adviesbureau Geurts en enkele kleinere huurders. Een flink deel van de ruimte staat al jaren leeg. Ontwikkelaar SW2VG uit Eindhoven ontvouwde begin vorig jaar plannen om het gebouw om te vormen tot appartementencomplex. De bedoeling is om er 76 relatief kleine woonruimtes te scheppen met een huur van 500 tot 700 euro per maand. Yogacentrum Stilte in Beweging zou als enige van de huidige huurders in het gebouw blijven zitten.