School Eikenwijs Heesch trapt carnaval fanatiek af, met catwalk en polonaise

,,De sfeer is hier helemaal carnaval”, schetst conciërge Annie van Lokven, gestoken in een zilveren glitterpak. ,,Nóg meer dan op mijn vorige school, ’t Maxend in Nistelrode.”

In onder meer groep 1-2 D van lerares Manon van Berkel liepen de feestelijk uitgedoste kinderen een heuse catwalk, geïmproviseerd gemaakt met behulp van een turnbalk. Met elke keer een nieuw, aanstekelijk muziekje erbij. Gwenn had zich verkleed als prinses Anna van Anna en Elsa en was een van de kinderen die de show stal. Andere kinderen waren vermomd als bijvoorbeeld spiderman, Minnie Mouse, een Amerikaanse soldaat, Mega Mindy of politieagent. Uiteraard werd later ook nog verschillende malen de polonaise gelopen. ,,Verder doen we vooral heel veel spelletjes, en in de middag is de hele school al lekker vrij”, aldus Manon van Berkel.