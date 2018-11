School Herpen blijft tóch op zelfde plek

Onderzoek bij kamp in Oss waar Peter Netten is doodgescho­ten wordt voortgezet

14:16 OSS - Het onderzoek naar de schietpartij aan de Hoogheuvelstraat in Oss waar in juni Peter Netten is doodgeschoten, is donderdagochtend voortgezet. De recherche was woensdagochtend met het onderzoek begonnen en besloot tegen middernacht om te stoppen. Er was nog te veel werk.