Schoolexamens: max negen per lokaal en kans op een virtuele ontploffing bij het online schoolexamen scheikunde

Bever rukt op tot in stad Oss; voetpad afgesloten na ondermij­ning

17:29 OSS - De bever, die in Nederland was uitgestorven en in 1988 voor het eerst weer werd uitgezet in de Biesbosch, is inmiddels opgerukt tot in de stad Oss. Het grote knaagdier heeft in Ussen een voetpad langs de vijver aan de Inlaat ondermijnd. De gemeente heeft het pad afgesloten om ongelukken te voorkomen.