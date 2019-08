‘Schoone welgelegen hoeve’ brandde door hooibroei tot de grond toe af

Enkele weken geleden schreef ik dat in 1969 de laatste boerderij van de Ruwaard werd gesloopt. Maar er bleef er toch nog één over, aldus een oplettende lezer. Het gaat om de hoeve Kinderzorg. Die staat aan de Palestrinastraat 11a, maar is door verbouwingen nauwelijks meer herkenbaar als (historische) boerderij. Op het dak van de voormalige stal, nu woonhuis, staat nog wel in de pannen ‘Kinderzorg’, maar dat is alleen zichtbaar voor de klanten en bezoekers van autobedrijf Pouwels dat daar nu is gevestigd.