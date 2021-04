Schoonmaakbeurt voor Joods monument Oss

Het is lente in Martijns brievenbus, het #brieven­bus­vo­gel­tje is een graag geziene gast

30 maart BERGHEM - Berghemnaar Martijn Tonies heeft al sinds januari vorig jaar een pimpelmeesje in zijn brievenbus zitten. Op Twitter post het ex-raadslid van de SP in Oss beelden van hoe het vogeltje soms zijn post en kranten verscheurt, daarbij gebruikt hij de hashtag #brievenbusvogeltje. ,,Ik kijk elke avond even en dan wens ik het #brievenbusvogeltje een fijne nacht”, zegt Martijn in een van zijn berichtjes.