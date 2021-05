Schoppen tegen hoofd geen poging tot doodslag, oordeelt rechtbank

VIDEO Politie vermoedt opzet bij kelder­brand in flat Oss, bewoners terug naar huis

9 mei OSS - De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd woedde bij een flatgebouw in Oss is aangestoken. Dat zou blijken uit sporen die de brandweer tijdens en na het blussen heeft aangetroffen.