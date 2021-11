Schottelzakkenrijk heeft Dennis Vos (25) als nieuwe heerser

Dennis, 25 jaar, is geboren en getogen in Over d’n Dam. Hij is werkzaam als monteur mechatronica bij Verhoeven in Oss. Vanaf zijn tweede levensjaar doet hij al mee in de optocht en later werd hij een van de kartrekkers bij carnavalsvereniging Warum is dè Nie bij het bouwen van hun grote praalwagens. In het verenigingsleven van Over d’n Dam kun je verder altijd een beroep op hem doen. Naast raadslid is de Demenaar sinds kort bestuurslid bij De Schottelzakken.