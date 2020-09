Schrappen carnaval Haren krijgt (nog) geen navolging: ‘Maar we willen niet schuld krijgen van nieuwe uitbraak’

Haren is de eerste plek in de regio Oss die het carnavalsfeest heeft afgeblazen. ,,Ik heb veel respect voor die beslissing, maar in Oijen hebben we nog geen besluit genomen”, reageert voorzitter Erik van der Schie van de Bokkenrijders. ,,We gaan daar met z‘n allen nog over in overleg. We blazen dus op voorhand nog niks af. Het zal wel anders dan anders worden, dat is al wel duidelijk, al kan de situatie over vijf maanden ook weer veel veranderd zijn. We proberen hoe dan ook creatief te zijn.” Van der Schie verwacht dat er over een week of vier meer duidelijk wordt over de invulling van het Oijense carnavalsfeest.