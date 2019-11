Schrik zit er na drie nachtelijke autobranden in Oss weer stevig in: ‘We parkeren bewust niet onder carport’

Het was tussen kwart over twee en half drie in de nacht toen aan de Kapelsingel in Oss het autoalarm van de Volkswagen Golf moeder en vader Van der Leest wekte. ,,Mijn man liep de trap af en zag de vlammen al door het raam. ‘Bel 112', riep hij naar boven.” Juist omdat er in de Schadewijk afgelopen jaar zoveel auto's in vlammen op gingen, stond werd de Golf uit voorzorg voor het huis geparkeerd en niet onder de carport. ,,Als hij dan in brand wordt gestoken, slaat het vuur zo over op het huis.”