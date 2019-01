Schuurtje verwoest door brand in Oss

Oostwal nog een maand dicht na vondst kabels en leidingen

9:44 OSS - De verkeershinder rond de Oostwal in Oss duurt langer dan verwacht. Door de vondst van ondergrondse kabels en leidingen is de gemeente zeker tot 18 februari zoet met de herinrichting van de centrumstraat. Vanaf komende woensdag is die bovendien in beide richtingen afgesloten.