Scooterrijder (15) rijdt zonder rijbewijs, met valse kentekenplaat en met drugs op zak door Oss

De politie heeft de jongen aangehouden. Hij reed zonder rijbewijs, de brommer had valse kentekenplaten en er stond een wacht op keuring-melding op de bromfiets. Ook bleek de scooter niet verzekerd te zijn en had deze een te hoge constructiesnelheid.

De bestuurder krijgt 3 processen verbaal en nog een aanvullende straf van justitie. De gram ketamine die de 15-jarige op zak had is in beslag genomen.