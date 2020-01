Scooterrijder gewond naar het ziekenhuis na botsing met auto in Oss

Bij de dorpspomp Liever een biertje dan een hostie; toekomst kerk Heeswijk boeit niet iedereen

10:00 Het sluiten en herbestemmen van een kerk. Voor veel ouderen, die zijn opgegroeid in de katholieke traditie, een gevoelig onderwerp. Toch is er geen ontkomen aan. Het dalende aantal kerkbezoekers en de hoge kosten voor het onderhoud van de oude gebouwen vragen om ingrijpende maatregelen. Met zorg en respect proberen kerkbesturen, gemeentes en bisdom een nieuwe invulling te vinden. Zoals in Heeswijk.