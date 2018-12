Scooterrijder rijdt door na aanrijding met vrouw in Oss, komt later wankelend terug en wordt aangehouden

OSS - Een vrouw is zondagavond aangereden en gewond geraakt op de Oude Litherweg in Oss door een scooterrijder. Die reed in eerste instantie door, maar kwam later terug en werd aangehouden door de politie. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.