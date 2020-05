Scooterrijder zonder rijbewijs haalt levensgevaarlijke capriolen uit in Oss om politie af te schudden

OSS - Een scooterrijder in Oss heeft woensdagmiddag levensgevaarlijke capriolen uitgehaald om de politie af te schudden. Hij raasde als een gek door het verkeer en reed daarbij bijna een klein jongetje van zijn sokken.

De politie was woensdag aan het eind van de middag bezig met een controle aan de Mondriaanlaan. Het viel agenten op dat een scooterrijder wel heel erg snel keerde en probeerde weg te komen toen hij de controle zag. ,,Omdat de ervaring leert dat zo iemand wat te verbergen heeft, besloten wij de scooterrijder te controleren", schrijft de politie op Instagram. Een stopteken volgde, maar de jongeman op de scooter koos het hazenpad.

Hij sloeg op de vlucht en dus zette de politie de achtervolging in. ,,De scooterrijder haalde levensgevaarlijke capriolen uit", aldus de politie. De jongen voegde zonder te kijken in op de Julianasingel, waar auto's hem nog maar net konden ontwijken. Ook op de Doctor Saal van Zwanenbergsingel ging het maar net goed. En dat was nog niet alles.

Klein jongetje met loopfietsje

,,In onze ogen moest het ergste nog komen”, schrijft de politie. In het Sibeliuspark reed de scooterrijder met hoge snelheid door het voetgangersgebied. Hierbij reed hij bijna een klein jongetje van z'n sokken. Het kind was samen met zijn papa aan het wandelen.

Met gevaar voor zichzelf, maar vooral voor anderen, raasde de jongen door het verkeer. ,,Wij besloten dan ook op een gegeven moment de achtervolging te staken en het jongetje met zijn loopfietsje te troosten", schrijft de politie.

Geen rijbewijs

Omdat agenten het kenteken van de scooter had genoteerd, konden ze kort na de achtervolging een bezoekje brengen aan zijn woonadres. De jongen werd direct aangehouden en ingesloten voor meerdere verkeersovertredingen. Daar bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had. Dat is waarschijnlijk de reden geweest dat hij op de vlucht sloeg bij de controle.