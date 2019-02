Scooterrijder zwaargewond bij aanrijding met auto in Vorstenbosch

Wobine Buijs voorzitter stichting Vrienden van Bernhoven

16:44 UDEN/OSS - Burgemeester Wobine Buijs van Oss is de nieuwe voorzitter van de stichting Vrienden van Bernhoven. Die onafhankelijk club probeert via fondsenwerving extraatjes te regelen voor patiënten die in het Udens ziekenhuis liggen.