Scooterrijder zwaargewond door botsing tegen betonblok in Oss

Wéér inbraak bij in aanbouw zijnde Dorpsprak­tijk Vinkel, dieven slaan voor derde keer toe

23 december VINKEL - Onbekenden hebben voor de derde keer ingebroken in de nieuwbouw van Dorpspraktijk Vinkel. Of de inbrekers in de nacht van 17 december opnieuw bouwmaterialen hebben weggehaald wil de huisarts niet zeggen.