Scooterrijdster botst op auto die parkeerplaats uitrijdt in Oss

Middelbare scholen Oss heropenen wel gewoon volledig, geen ‘Veghelse toestanden’

31 mei OSS/HEESCH/HEESWIJK - Kinderen moeten weer elke dag op tijd hun bed uit en zorgen dat hun boekentas gevuld is. Tenminste, leerlingen van Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther vandaag, maandag 31 mei, al. Die van middelbare scholen in Oss en Heesch hebben nog even respijt.