Scooterrijdster gewond bij ongeluk met bestelbusje in Oss

Poging tot oplichting van bejaarde vrouw in Oss met babbeltruc

11:08 OSS - Een vrouw van 90 is maandagavond bijna opgelicht door een slinkse babbeltruc. Dit gebeurde aan de Kamperfoeliestraat in Oss. Een man deed zich voor als een fietskoerier die een pakketje kwam afleveren. De vrouw trapte bijna in zijn poging om haar pinpas mee te nemen, waarna hij er vandoor ging. Ze heeft aangifte gedaan.