Scooters botsen op Boterstraat in Oss

Ravenstein­se stadsher­berg De Keurvorst in de etalage

8 april RAVENSTEIN - Herberg De Keurvorst in Ravenstein staat te koop. De bekende horecazaak in het hart van het voormalige vestingstadje is via horecamakelaar Hormax in de etalage gezet. De vraagprijs is op aanvraag. Eigenaar en uitbater Han van den Berg wil geen toelichting geven op zijn besluit om zijn zaak te verkopen.