Scouting Heesch vreest gouden plek te verliezen

HEESCH - Scouting Heesch vreest haar vertrouwde plek midden in het dorp te verliezen aan woningbouw. Ze wil de knip trekken om de grond in eigendom te krijgen. Maar de gemeente verkoopt niet.

Al moet het 1,5 ton kosten, de bovengrens van een door ambtenaren gemaakte schatting, Scouting Heesch zou het doen. ,,Niet dat we zoveel op de plank hebben liggen‘’, zegt bestuurslid Pieter van den Berg. ,,Maar we zijn er van overtuigd dat we zo'n bedrag rond zouden krijgen, met spaargeld, acties en sponsoring.’’

Maar de grond onder scoutinggebouw Elleboog is eigendom van de gemeente Bernheze en niet te koop. Althans, nu niet. Wethouder Rein van Moorselaar legde het dinsdagavond helder uit toen scouts in het gemeentehuis verhaal kwamen halen.

Studie naar bouwplekken

Ook het scoutingperceel zit in een studie naar mogelijke bouwplekken in de dorpskommen. En zolang die studie gaande is, zo was de boodschap, gaat de gemeente er geen locaties uithalen.

Volledig scherm Het scoutinggebouw (blauw) en de bijbehorende schuur (oranje) staan midden op een bijna 5900 vierkante meter grote plak grond, die eigendom is van de gemeente Bernheze. © Kadasterkaart Over de scoutingplek zal in het gemeentehuis in de toekomst nog gestoeid gaan worden, voorspelt Van Moorselaar: ,,Ik zeg niet dat ik voorstander ben van behoud van de scouting op die plek. Wel ben ik warm pleitbezorger voor de scouting. En ik ben blij dat ook álle fracties dinsdag hun steun voor Scouting Heesch uitgesproken hebben.’’

Erfpacht nog tot eind 2022

De scouts huizen al 45 jaar in de voormalige boerderij. De vereniging heeft het gebouw in eigendom en de grond eronder in erfpacht, nog zeker tot eind 2022.

Volledig scherm Het oude boerderijpand naast De Elleboog wordt deels bewoond en er zit een verdeelpunt van postbodes in. Ook dit pand is eigendom van de gemeente. © Maarten van den Hurk / BD Het trapveldje links en de vroegere peuterspeelzaal (De Poespas) rechts van het scoutingpand zijn óók van de gemeente. Bij elkaar vormen deze delen een plak grond van 5890 vierkante meter. Daar passen heel wat huizen op, snapt ook Van den Berg: ,,Helaas staat ons gebouw er midden op. Anders zou je het nog apart kunnen houden.’’