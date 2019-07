SDDL en VV Ravenstein volgend seizoen samen onder naam SSA Vesta’19 in vierde klasse

RAVENSTEIN/DEMEN - VV Ravenstein en SDDL spelen volgend seizoen met al hun seniorenteams samen onder de naam SSA Vesta’19. Het eerste team komt uit in de vierde klasse onder leiding van trainer Mark Strik.

SSA staat voor Samenwerkende Senioren Afdeling. De beslissing is de volgende stap in een jarenlang fusieproces van beide clubs. De jeugdteams van de clubs uit Demen en Ravenstein spelen al langer samen, voor de seniorenteams zal dit het eerste seizoen zijn. ,,De komende twee seizoenen gaan we ervaren hoe dit bevalt", vertelt SDDL-voorzitter Lambert Vervoort. Ondanks het feit dat de jeugd- en seniorenteams samen gaan voetballen, blijven SDDL en VV Ravenstein wel twee verschillende clubs. Alle spelers van de clubs blijven lid van de eigen vereniging en er worden dus geen leden van elkaar overgenomen.

De complexen in Ravenstein en Demen worden gelijkwaardig gebruikt voor voetbal en korfbal. ,,Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld twee weken lang het eerste, tweede en derde team in Demen spelen en dat dan het vierde, vijfde, zesde en zevende in Ravenstein spelen. De twee weken daarna is het andersom", zegt Vervoort.

Hoofdtrainer

Voor de functie van hoofdtrainer is gekozen voor Mark Strik. De Ossenaar komt van derdeklasser RKSV Margriet uit Oss en zou eigenlijk komend seizoen bij SDDL in de vierde klasse voor de groep staan, maar staat nu dus voor de groep van SSA Vesta’19. De bedoeling is dat hij geholpen wordt door twee leiders: een van SDDL en een van VV Ravenstein.

Van Kan

Vorig seizoen was Lars van Kan trainer van VV Ravenstein (dat was hij vanaf het seizoen 2016-2017), maar hij wordt dus geen hoofdtrainer. De clubs laten weten bewust gekozen te hebben voor iemand zonder historie bij beide verenigingen. Meer willen beide clubs er niet over loslaten.