‘SDDL-toernooi enige grote prijs die Frenkie de Jong tot nog toe binnenhaalde’

,,Omdat Frenkie die Jong wilde meevoetballen, zei-ie. Jaja, Frenkie de Jong: de speler die op het punt stond om door te breken bij Ajax. Of ik toch dat bomvolle schema ging aanpassen? Uiteindelijk was ik dolblij dat ik dát toch heb geregeld, want de zondag erop stond Frenkie er. Flabbergasted was ik. Nee, betaald is er niet. De jongens wilden alleen maar dat er genoeg drank was", blikt de SDDL-voorzitter terug en verklapt dat hij van plan is om een Hall of Fame te creëren. ,,Ook voor jongens als Vincent Janssen en Sam Kersten die hier meededen."