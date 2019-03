SDDL wil gezamenlijk eerste elftal met Ravenstein: ‘Verloven voor trouwen’

,,We zijn als besturen nou al vier jaar bezig om tot fusie te komen. Dat heeft vooral geleid tot veel gesoebat en weinig resultaten. Laten we het eens helemaal anders doen", legt Lambert Vervoort het standpunt van de algemene ledenvergadering van SDDL uit. ,,Als onze leden elkaar beter leren kennen, samen het selectieteam aanmoedigen en daarna samen een pilsje pakken in de kantine, dan regelen we straks wel hoe we de organisaties in elkaar schuiven. Eerst verloven en samen schik maken en daarna praten over de huwelijkse voorwaarden.”

In de zomer van 2017 stonden SDDL en VV Ravenstein al op het punt om te fuseren. Een meerderheid van de leden van Ravenstein stemde echter tegen verhuizing naar het moderne sportcomplex van SDDL in Demen. Daarmee leek de fusie van de baan. Later zijn de gesprekken tussen de besturen toch weer opgestart. ,,We hebben elkaar gewoon hard nodig”, weet Vervoort.

SDDL en VV Ravenstein hebben al een paar jaar een gezamenlijke jeugdafdeling, Vesta genaamd. De teams van Vesta spelen afwisselend in Ravenstein en Demen. Dat kan wat SDDL betreft ook met een gezamenlijk vaandelteam. Vervoort: ,,Het ligt voor de hand om dat elftal onder de naam Vesta in te schrijven voor de competitie. De kinderen hebben ons het voorbeeld gegeven. Vesta is een succes.”