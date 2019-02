Secretaris Noud Bex verruilt Bernheze voor Heerlen

Dit is dinsdag bekend gemaakt in Heerlen en Bernheze. ,,Een heel mooie stap met veel nieuwe, uitdagende vraagstukken’’, meldt Bex (54) zelf. Hij begint per 1 juni in Heerlen. De Zuid-Limburgse gemeente heeft bijna 87-duizend inwoners, bijna drie keer zo veel als Bernheze.