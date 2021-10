Serieus plan voor urban sportpark in Oss: steun van ruim 500 mensen, nu nog de gemeente overtuigen

In Eindhoven, Nijmegen en Den Bosch. Ok, Oss is iets kleiner dan die steden, maar kan desondanks toch niet achterblijven. Althans, dat vindt Tim Zwijsen. ,,De stad is toe aan een park waar allerlei sporten in de buitenlucht beoefend kunnen worden", stelt hij, mede-initiatiefnemer voor het Urban Ox Park, samen met Ronny van Dinther, Angelica Geertsema en Leon The.