Serious Request in Oss en omgeving: kleine cheques met grote bedragen

OSS - Vier 3FM-dj's doorkruisten voor hun Serious Request: The Lifeline vrijdag noordoostelijk Brabant. Het werd een allegaartje van enthousiasme, kleine cheques met grote bedragen en zelfs teleurstelling.

Noem dit gerust een sof van jewelste. Sta je, mede door de vertraging van een slenterende 'Lifeline', ruim een uur in het pikkedonker te blauwbekken; trekt de 3FM-wandelstoet zonder pardon aan je voorbij. Geen tussenstop dus bij het Vlinderboek in de Osse Ruwaard. De teleurstelling onder de leden van het Jeugd Rode Kruis is enorm. Waar aanvankelijk nog de hoop is dat de meute via een omweg naar het gedenkteken in het Elzeneindpark komt, slaat die om in angst: ze zullen toch niet... Maar in de verte verdwijnen muziek en lichtjes en wordt het weer stil bij het monument.

,,En we hadden nog wel geld ingezameld voor Serious Request", sipt Rianne van Hoogstraten (17) en verhaalt over de collecte, waarmee ze bijna vijfhonderd euro binnen lepelden. ,,Dat bedrag was trouwens deels ook voor een ander goed doel: 'Eten over', een voedselbank voor mensen die voor de reguliere voedselbank nét iets te veel geld verdienen, maar toch in armoede leven."

De streep door het bezoekje aan het Vlinderboek is een smet op het 3FM-blazoen. Jammer, een gemiste kans. Want voor de rest tonen Eva Koreman en Frank van der Lende zich vooral enthousiast en eerlijk onderweg tijdens de etappe van Den Bosch naar Oss. Tussen Nuland en Geffen verzucht Frank dat-ie de zwaarste etappe tot nu toe loopt. En Eva, met aangroeiende blaren en opspelende knieklachten, gaat naar eigen zeggen 'mentaal fantastisch, energiek goed' maar de voeten doen 'auw'. Rond zes uur mag de piepjonge medewandelaarster Reza verklappen wat de tussenstand is: die gaat met 494.582 euro richting het halve miljoen. ,,Nú al!' jubelt Eva en verdwijnt even later in de Rode Kruis-bus. Voor pleisters.

Volledig scherm Serious Request The Lifeline passeerde Berghem. © Van Assendelft Fotografie

Marathon

Een dikke twee uur later arriveert de 'Lifeline' op de Osse Wal. In de grote trailer jut een beroeps-dj het volle parkeerterrein op; iets verderop vullen jonge dj's van sCoolradio hun laatste uur van een marathonuitzending die ze 36 uur eerder op het TBL begonnen. De 15-jarige Frank Schaffels vertelt over dat ene telefoontje waarvan ze 's nachts schrokken: ,,Hadden we een politieagent aan de lijn. Maar die vroeg alleen maar een plaatje aan, voor 25 euro." Waarna Vince van Nuland (14) de cheque in de lucht steekt: ,,1010 euro. Niet gek, hè."

Helemaal uit Culemborg zijn moeder Lisette Gemmink en dochter Isis naar Oss getogen. Met schilderijtjes op polaroidformaat aquarelleerden ze 1509 euro bij elkaar. En de Politie-Eenheid Oost-Brabant, team mensenhandel, komt met een bedrag van 1645 euro op de proppen. ,,Maar eerst de etappe wandelen via Berghem, Schaijk en Reek naar Grave", vult Bjorn Nijs aan.

Terwijl De Wal daarna losgaat op Gagnam Style en dj Eva dik in de tranen zit, puft dj Frank op een elektriciteitskastje nog wat uit. ,,Dit is veel zwaarder dan mijn deelname aan Expeditie Robinson; weinig eten deed ik namelijk ook al in het Glazen Huis. Weet je, hier wandel je met een doel, met zingeving; Robinson was inhoudelijk een stuk zinlozer.”