Sharon haalt 68 (!) gedumpte hanen naar Schaijk: ‘Met die kou kunnen we ze niet aan hun lot over laten’

Sharon werkt al jaren in de dierenopvang en heeft sinds kort een eigen asiel in het buitengebied van Schaijk. Daar is nog wel plek voor de gedumpte hanen, die twee weken in quarantaine moeten vanwege de heersende vogelgriep: ,,We hebben er gewoon nog de ruimte voor dus we doen het. We kunnen die hanen daar niet aan hun lot over laten, zeker niet nu het zo koud wordt.’’