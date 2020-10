Sherpa uit Nistelrode zóu voor een revolutie in bouw kunnen zorgen

Zelf noemt hij het een ‘machientje’, want het kleine formaat is een grote pre. Maar de Sherpa uit Nistelrode, inderdaad, vernoemd naar de dragers en gidsen in het Himalayagebergte, weegt toch nog een paar honderd kilo. Het is een miniloader, 76 centimeter breed en wendbaar. Aan de voorkant zit een hefarm, waar allerlei werktuigen, ‘aanbouw’ heet het in jargon, op geschoven kunnen worden. Van onkruidborstels en bezems, tot palletvorken en grondschuivers, van vacuümpompen om tegels of platen mee te lichten of te liften, tot een drilboor.