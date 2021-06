Sigarettenfabriek Lithoijen leidt eigenaar loods naar gevangenis

De machines om sigaretten te maken werden in oktober 2018 aangetroffen door de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD). In de loods verbleven op dat moment ook zeven Oekraïners. Zij leken in de loods te wonen en te werken tussen de bergen tabak en miljoenen geproduceerde sigaretten. De eigenaar wees naar een Poolse huurder als verantwoordelijke. Maar dat vindt de rechtbank niet aannemelijk. De Lithoijenaar had een maand eerder de huur opgezegd na wanbetaling en tekende zelf in zijn inspectieregister op dat de ruimte op 5 september 2018 leeg en bezemschoon was opgeleverd.