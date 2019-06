Silly’s 2.0 komt er, belooft verdrietig ondernemersechtpaar na felle brand

De brand is het gesprek van de dag in het dorp. Het medelijden met de eigenaren groot. Waar in de rest van Berghem de huizen weer doorgelucht zijn, is bij de buren van Silly’s, Chinees restaurant Golden Rose op de Julianastraat zaterdagmiddag nog steeds de brand van een dag eerder te ruiken. ,,We waren bang’’, zegt de eigenaresse. ,,Maar we hebben geen schade. Alleen de geur. Ze zeggen dat het wegtrekt.’’ Ze hebben een cateringklus afgebeld, en ook een feest dat gepland stond. ,,We hadden gisteren geen stroom, geen water, we wisten niet zeker of we vandaag open konden. Dat kon dus wel, maar de lucht is nog niet echt goed hier.’’