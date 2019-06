Silly's staat na verwoeste snackbar toch op festival Lulboompop: ‘Levenswerk weg, maar respect dat jullie er staan’

Vrijdagmiddag woedde in de snackbar een grote brand, die vermoedelijk ontstond door kortsluiting in het plafond. Eigenaren Robbert Lohstroh en Priscilla Veerkamp en de rest van het personeel waren niet in staat commentaar te geven. Veerkamp laat wel weten dat ze uit het veld is geslagen, omdat het ‘levenswerk van veertien jaar in rook op is gegaan’.



Bij de brand ging in korte tijd de (schuine) Franse kap in vlammen op, meldde onze verslaggever ter plaatse. Omstreeks 16.00 uur werd bekend dat het pand niet meer te redden was.