Simon achtervolgt zijn gestolen vrachtwagen en vindt hem, mét gestolen shovel erin

Verzet naar climax: betoging, petitie en vijfde actiegroep tegen windmolens in Lithse polder

10:02 OSS - De tegenstand tegen een groot windmolenpark in de Lithse polder zwelt elke dag verder aan. In Geffen is een vijfde actiegroep opgericht, een petitie is al tweeduizend keer ondertekend en er staat een betoging in Oss gepland.