Sinds wegbrengen van afval duurder is geworden, komt de helft minder bezoekers naar de milieustraat in Oss

De cijfers staan in een raadsinformatiebrief die wethouder Johan van der Schoot heeft verspreid, naar aanleiding van de aanhoudende discussie over afvaldumpingen en andere effecten van het nieuwe afvalbeleid dat dit jaar is ingegaan. In tegenstelling tot wat veel partijen denken is het aantal illegale dumpingen van afval in het eerste kwartaal van dit jaar niet toegenomen. ,,Er is een significant verschil tussen de cijfers en de beleving", constateert Van der Schoot.