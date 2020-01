Singer-songwriter Alex Roeka kán niet commercieel schrijven: ‘Dat zou belachelijk klinken’

Alex Roeka (74) trok zich na vijfentwintig jaar muziekleven terug in een dorpje in Zeeland om tot rust te komen en nieuwe songs te schrijven. ,,Noodgedwongen”, vertelt de zanger. ,,Mijn huis in Antwerpen werd grondig verbouwd en samen met mijn vriendin zocht ik vervangende woonruimte. In mijn jeugd kwam ik vaak in Zeeland, ik had een vriend in Hulst. Bewust maakten we de keuze ons terug te trekken in een rustige omgeving.”