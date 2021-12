Sint eruit, boom erin? Niet in coronatijd: run op kerstbomen begint vroeg

Er is nu al een run op kerstbomen. Steeds meer huishoudens hebben al een versierde boom binnen staan en veel tuinen worden opgefleurd door flonkerende kerstverlichting. En dat terwijl Sint zijn hielen nog niet gelicht heeft. ,,Gezinnen met jonge kinderen zullen pas na dit weekend een boom in huis halen”, meent Ben Cliteur uit Oss. ,,Wij wilden die drukte een beetje voor zijn. Laat maar komen, de kerst. Zeker nu we ’s avonds nergens naartoe kunnen, maken we het in huis vast gezellig.”