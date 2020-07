‘Sinterklaas is helaas overleden aan corona’

Zullen we het gewoon doen? Dat hele feest opheffen, de kinderen een briefje schrijven, en voortaan kerstmis vieren? Ik kan me niet voorstellen dat er zóveel gedoe komt over wél of geen nepkerstbomen, en als er dierenactivisten zijn die zich zorgen maken om rendieren voor de slee dan laten we die nep-Sint rondrijden in een Tesla. Dat is het voordeel van een nieuwe traditie; je kunt hem precies zó bedenken dat niemand er aanstoot aan neemt.