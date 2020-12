Sjaak van Dorst stopt als huisarts en wordt straatdokter in Oss: ‘Dat past wel bij mij’

Het mooiste compliment dat hij ooit kreeg? ,,Toen een patiënt na een slechtnieuwsgesprek tegen me zei: als gij het zegt, dan lijkt het minder erg.” Sjaak van Dorst kan uitweiden als de beste over zijn werk als huisarts de afgelopen 35 jaar bij Ons Medisch Centrum in Oss. ,,Maar ik kan geen details over patiënten prijsgeven, het is al heel gauw herkenbaar.”