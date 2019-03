Skón schip tegen een vuile Maas

Quote Heel fijn dat de handen uit de mouwen worden gestoken Burgemeester Wobine Buijs van Oss Het is zaterdagochtend om negen uur al druk in de Lithse Ham. Vrijwilligers in rode jassen met het Skón Schip-logo erop klinken feestelijk de koffiekopjes tegen elkaar. Na jarenlang de oevers van de Maas schoon te hebben gemaakt met prikstokken kunnen ze nu ook het water op met hun eigen boot. ,,Het idee voor een boot speelde al een tijdje bij ons, aangezien we het plastic op het water niet konden opruimen. We hebben een verzoek ingediend voor een boot bij de gemeente Oss die ook meteen enthousiast was", vertelt vrijwilliger Jos van den Heuvel (64).

Champagnefles

Dat enthousiasme is goed te horen als burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans een openingswoord tot de aanwezigen richt: ,,Heel fijn dat de handen uit de mouwen worden gestoken. Oss is een Global Goals gemeente, we helpen mee aan het bereiken van de zeventien duurzaamheidsdoelen van de VN. Schoon water is daar een belangrijk onderdeel van. Met dit soort acties zetten we een stap in de richting naar een duurzame wereld."

Quote We komen echt van alles tegen Yvonne van Geffen Na het openingswoord trotseert het gezelschap de koude wind om over te gaan tot de officiële doping van de boot in de jachthaven. Onder het motto: 'minder afval in de Maas' gebeurt dit niet met een champagnefles, maar laat wethouder Johan van der Schoot de boot te water met behulp van een takelinstallatie. Hij wenst de vrijwilligers een 'behouden vaart' en trapt daarmee tevens de Schone Maas-acties af, dit zijn acties om het afval uit de Maas te houden.

Vuilniszakken met 'opgeruimd staat netjes' erop, en prikstokken worden tevoorschijn gehaald om meteen aan de slag te gaan. ,,We komen echt van alles tegen",vertelt vrijwilliger Yvonne van Geffen (59). ,,Van plastic flessen en zakken tot boeien die van boten af zijn gewaaid."

Schadelijk

Voor Joost Barendrecht, projectleider IVN Brabant die de Schone Maas-acties coördineert is dit alles behalve een verrassing. ,,We zien een groei in de hoeveelheid zwerfafval dat we langs de oevers van de Maas en Waal vinden. En dat is schadelijk voor de natuur en onze gezondheid. Nu al worden er negen verschillende soorten microplastic in de menselijke ontlasting gevonden, omdat we het plastic daadwerkelijk binnenkrijgen."