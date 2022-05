Slachtoffer steekincident buiten levensgevaar, toedracht nog niet bekend

De man werd in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken in een huis op de Molenweg. Hij werd door de brandweer via het raam op de bovenverdieping naar buiten getakeld en afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar verblijft hij nog steeds, buiten levensgevaar maar wel in een staat die het onmogelijk maakt hem te horen, aldus de politie. Door wie en waarom de man werd neergestoken is dus ook nog niet opgehelderd. Er zijn dan ook geen aanhoudingen verricht.