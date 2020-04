Sleuvengravers stuiten in Ravenstein op oude vestingmuur

,,Dit is een puzzelstukje dat we nog niet kenden", weet Joost Vlemmix. De Ravensteinse edelsmid heeft zich flink verdiept in de historie van zijn woonplaats en schreef er een boek over. ,,Op dit moment is het onmogelijk om aan te geven hoe we dit moeten plaatsen. De context ontbreekt. Het lijkt geen deel van de middeleeuwse muur die eerder in de Nieuwstraat in kaart is gebracht.”