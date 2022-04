Sligro weer terug op niveau voor corona-maatregelen

Vijfde klasse B DESO geeft gas in de tweede helft en maakt gehakt van RKVSC, geen nederlaag in de competitie meer sinds oktober

Koploper DESO is bezig aan een indrukwekkende reeks. In oktober werd er voor het laatst verloren in de competitie. Vanmiddag was RKVSC het volgende slachtoffer. Na een mindere eerste helft werd het gaspedaal in het tweede bedrijf even klink ingedrukt en stond er uiteindelijk 8-1 op het scorebord.

