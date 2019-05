Slingerend busje met dronken bestuurders aangehouden na dollemansrit door Oss



OSS - Een slingerend bestelbusje is maandagmiddag in Oss staande gehouden na een dollemansrit, die stuiterend over stoepranden en dwars door rode verkeerslichten voerde. De inzittenden, een 36-jarige man en zijn 29-jarige metgezel, beiden afkomstig uit Oss, bleken allebei zo'n tien glazen alcohol achterover te hebben geslagen. Beide mannen zijn bekeurd, een bestuurder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt.