Sloop in Osse Schadewijk maakt tongen los: ‘Maar het blijft bij 68 huizen’

Niet aan de orde

BrabantWonen wacht de uitkomst van het integrale wijkplan af voordat het met plannen komt voor nieuwe huizen aan de Zwaluwstraat en Spoorlaan. Over het aantal of het uiterlijk valt nu dan ook nog niets te zeggen. ,,De technische kwaliteit van de te slopen woningen is gewoon niet goed", zegt een woordvoerder van de woningcorporatie. ,,Maar bij onze andere huizen in de buurt is dat helemaal niet aan de orde. Die blijven gewoon staan. En natuurlijk hebben we als BrabantWonen niets te zeggen over koophuizen in de buurt.”