Sloop oude huishoudschool Oss al op eerste dag stilgelegd om asbest

A. Jansen BV was maandag begonnen met de sloop van het voormalige Mgr. Zwijssen College, later in gebruik als dependance van ROC De Leijgraaf. Het gebouw is gedateerd en heeft al jaren geen functie meer. De gemeente wil het complex daarom slopen en hier nieuwbouw plegen voor kindcentrum Nicolaas, de basisschool die nu nog aan de Koornstraat zit samen met kinderopvang. De planning was dat het perceel in januari schoon werd opgeleverd.